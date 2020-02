Goggia, stagione finita: frattura del braccio

L'azzurra Sofia Goggia ha riportato la frattura scomposta del radio sinistro nella caduta di oggi nel SuperG di Garmisch. L'atleta bergamasca verrà operata direttamente a Garmisch nel pomeriggio. Il recupero è fissato nel tempo di almeno sei settimane e questo significa che per Sofia la stagione è finita: non potrà partecipare alle finali di Coppa del Mondo di Cortina in programma dal 18 al 22 marzo.