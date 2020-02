Coppa del Mondo, Brignone al secondo posto per un centesimo nel SuperG, ma allunga in classifica

LA THUILE - Federica Brignone centra il secondo posto, mancando la vittoria per appena un centesimo, nel superG di La Thuile valido per la Coppa del mondo di sci femminile. Il successo, il primo in carriera, è andato all'austriaca Nina Ortlieb in 1'11"72. Per soli 27 cm l'azzurra non è riuscita a conquistare la vittoria, ma con questo risultato riesce comunque a consolidare il primato nella classifica generale di Coppa salendo a 1378 punti rispetto ai 1225 di Mikaela Shiffrin, ancora assente, e ai 1189 di Petra Vlhova, oggi quarta. Completa il podio della specialità la svizzera Corinne Suter, terza a 7 centesimi, mentre nella top ten anche altre due atlete italiane: Marta Bassino è quinta, Elena Curtoni settima.

Brignone delusa

C'è delusione nelle parole dell'atleta italiana che sulla neve di casa avrebbe voluto vincere e non farlo per un solo centesimo brucia: "So di aver fatto un piccolo errore, per quello mi brucia. Sono comunque contenta ma avrei potuto vincere oggi. Anche se in questo sport si vince e si perde per un centesimo, l'importante è dare il massimo". Commenta così il secondo posto nel SuperG di La Thuile Federica Brignone: "E' stata comunque una gara incredibile per come mi tremavano le gambe in partenza, ancor più che a Sestriere - ha aggiunto -. Sono riuscita ad arrivare giù ed è stata una liberazione. E' la seconda volta che perdo in superG di un centesimo, mi dispiace soprattutto non essere davanti per la mia gente".