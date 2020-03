Federica Brignone posa con le Coppe del Mondo

LA SALLE (Aosta) - Federica Brignone si gode finalmente le sue Coppe del Mondo. La campionessa valdostana, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto realizzata a casa sua, a La Salle, dove sta vivendo questo periodo in cui non si può uscire per evitare il possibile contagio da Coronavirus Covid-19, in cui bacia la celebre sfera di cristallo per aver vinto la Coppa del mondo assoluta. La prima conquistata da una sciatrice azzurra. Davanti a lei le due coppette di specialità, di gigante e combinata, e sei medaglie.