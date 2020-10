Sci, Azzurri in Val Senales per preparare il Mondiale

MILANO - Il gruppo italiano che partirà per la Coppa del Mondo di sci si riunirà sulle nevi della Val Senales. Il direttore tecnico Marco Selle ha diramato le convocazioni per il raduno in programma da giovedì 15 a domenica 25 ottobre con Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli, Giandomenico Salvadori e Lucia Scardoni. Insieme a loro ci saranno Federico Pellegrino e Greta Laurent, i quali proseguono con profitto il pecorso riabilitativo dei rispettivi infortuni in vista dell'esordio stagionale, previsto a Ruka a fine novembre. Sul ghiacciaio altoatesino lavoreranno i tecnici Stefano Saracco, Pietro Valorz e Ronald Carrara.