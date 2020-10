Coppa del Mondo sci, Bassino vince lo slalom gigante

SOELDEN - Grande trionfo di Marta Bassino nello slalom gigante di Soelden. La sciatrice alpina classe 1996 ha vinto la gara inaugurale della Coppa del Mondo di sci femminile, che si sta tenendo in questi giorni in Austria. L'atleta azzurra originaria di Cuneo chiude con il tempo di 2'19"69 davanti alla connazionale Federica Brignone, staccata di 14 centesimi. AL terzo posto è arrivata Petra Vlhova con uno svantaggio si 1"13. La terza azzurra qualificatasi per la seconda manche era Sofia Goggia, che chiude il primo appuntamento stagionale al sesto posto dietro alla norvegese Mina Fuerst Holtmann