Sci fondo, Mondiali U20: storico poker Russia nella 30 km a Lynga

ROMA - Alexander Ivshin ha portato a casa il successo della 30 km individuale in tecnica libera maschile ai Mondiali U20 di Lynga, in Norvegia. Il russo ha controllato per tutta la durata della gara, alternandosi con i compagni di squadra al comando in una strategia che ha regalato alla Russia uno storico poker, con il vincitore che ha terminato col tempo di 1h12'47"9. Alle sue spalle Saveliy Korostelev a 8"1, seguito dalla medaglia di bronzo Nikita Denisov, attardato di 12"0 e Nikita Rodionov a quasi un minuto.