Sci di fondo, Cdm: nove azzurri convocati in Finlandia

Sono nove i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la tappa di Coppa del mondo a Lahti, in Finlandia, in programma sabato 26 e domenica 27 febbraio. In campo maschile saranno presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Simone Daprà e Michael Hellweger fra gli uomini, mentre Greta Laurent, Caterina Ganz e Martina Bellini si cimenteranno fra le donne. Il programma si aprirà sabato nella località finlandese con una sprint maschile e femminile in tecnica libera (finali a partire dalle ore 13.30), seguita il giorno successivo da una 10 km femminile (ore 11.30) e una 15 km maschile (ore 13.30) entrambe in tecnica classica.