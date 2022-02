Sci, la Fis annulla tutte le gare in Russia

La Federazione Internazionale di Sci (Fis) ha annunciato la cancellazione di tutte le sue gare in programma in Russia entro la fine della stagione a causa dell'intervento militare russo in Ucraina. La Fis ha deciso che, nell'interesse della sicurezza di tutti i partecipanti e per mantenere l'integrità della Coppa del Mondo, tutti gli eventi in programma in Russia entro la fine della stagione 2021-22 saranno cancellati o spostati in un'altra sede. Le gare annullate sono la tappa di skicross a Sunny Valley (25-27 febbraio), la tappa freestyle a Yaroslavl (26-27 febbraio), le gare di salto con gli sci femminile a Nizhny Tagil (18-20 marzo) e a Chaikovsky (25-27 marzo), così come le finali della Coppa del Mondo di sci di fondo a Tyumen (18-20 marzo). La Fis precisa che i partecipanti sono già sul posto per le tappe di Coppa del Mondo di skicross e freestyle ma che sta "lavorando a stretto contatto con tutte le parti interessate per garantire un loro rapido ritorno". La decisione della Fis arriva dopo che la Norvegia, prima nazione per numero di medaglie alle Olimpiadi invernali di Pechino, e la Svezia avevano annunciato di non voler inviare atleti alle prossime gare di sci in programma in Russia.