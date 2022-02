Slalom di Garmisch: vince Kristoffersen! Vinatzer 7°

GARMSH (Germania) - Il norvegese Henrik Kristoffersen ha vinto il primo dei due slalom di Coppa del Mondo in programma a Garmisch tagliando il traguardo con il tempo di in 1.46.14 per conquistare il 25° successo in carriera a 27 anni. Alle sue spalle lo svizzero Loic Meillard in 1.46.28 e l'austriaco Manuel Feller (1.46.65) a chiudere il podio. Per l'Italia il migliore è stato l'altoatesino Alex Vinatzer, autore di una bella seconda manche, che dopo una gran rimonta ha chiuso 7° in 1.47.18 dopo essere stato solo 23° nella prima. Poi ci sono Stefano Gross 11° in 1.47.43 , Tommaso Sala 14° in 1.47.70 e Giuliano Razzoli 21° in 1.48.28. Domani a Garmisch secondo slalom speciale, una disciplina che in questa stagione non ha dominatori visto che ci sono stati sette diversi vincitori in sette gare disputate.