Sci di fondo, Cdm: dieci azzurri convocati a Oslo

Sono dieci i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la tappa di Coppa del mondo a Oslo, in Norvegia, in programma sabato 5 e domenica 6 marzo. In campo maschile saranno presenti Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Giandomenico Salvadori, Paolo Ventura, Dietmar Noeckler e Simone Daprà, mentre Anna Comarella, Martina Di Centa, Cristina Pittin e Martina Bellini si cimenteranno fra le donne. Il programma si aprirà nella località norvegese con una 30 km femminile mass start (a partire dalle ore 10), seguita il giorno successivo da una 50 km maschile sempre mass start (ore 12). Entrambe le gare saranno visibili in diretta Tv su Raisport ed Eurosport.