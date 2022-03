Campo Felice, nel week end i campionati regionali di sci alpino

La manifestazione si avvarrà come main sponsor della “SMARTDEV”, General Contractor che opera nei settori dell’asset management, private banking e venture capital. Un brand ben radicato nel tessuto economico finanziario nazionale e internazionale, grazie alle migliori professionalità manageriali e operative.

Molti gli atleti che gareggeranno sulle piste di Campo Felice, location che ormai da qualche anno ospita la manifestazione considerando la perdurante criticità impiantistica del Lazio. Al cancelletto di partenza i migliori giovani sciatori della nostra regione ad eccezione della campioncina di casa Lazio Lavinia Sambuco ferma per una microfrattura al piatto tibiale riportata alla vigilia degli Inter-appenninici.

«Siamo orgogliosi di poter organizzare i Campionati Regionali – sottolinea il Presidente del team biancazzurro Ernesto Gremese - un onere importante per una società come la nostra che, se pur in costante crescita, ha ancora tanta strada da fare. Ma, come si dice, è anche un onore aver avuto questa investitura da parte del Presidente Tropea e del consiglio del CLS. Speriamo di poter confermare la fiducia ripostaci e che siano tre giornate bellissime di sport, sole e neve e che vincano …tutti! Si “tutti” perché per noi tutti quelli puntano in alto, dando il massimo delle loro possibilità, vincono comunque!».

L’importanza della manifestazione traspare anche dalle parole del presidente del CLS Nicola Tropea: «I Campionati Regionali rappresentano il momento clou della stagione. Al di là del momento critico che stiamo vivendo prepariamoci a vivere tre giorni intensi di sport, spettacolo e fratellanza. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono adoperati alla realizzazione di un evento che costituisce un prezioso check-up per testare le potenzialità tecnico-organizzative e l’orgoglio di appartenenza al nostro movimento».

I Regionali come al solito calamiteranno l’attenzione di appassionati, sportivi e mass media. E’ facile pertanto prevedere una numerosa partecipazione di sciatori nel comprensorio aquilano che conta 35 km di piste alla portata di tutti gli sciatori più o meno esperti. «Ospitare manifestazioni importanti come i Campionati Regionali è motivo di prestigio - ha precisato l’A.D. della Campo Felice Andrea Lallini - dopo oltre un anno di chiusura siamo finalmente tornati alla normalità. Insieme al nostro personale aspettiamo con gioia tutti gli atleti partecipanti».