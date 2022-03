Campionati Regionali Piemontesi di Sci Alpino, iI primo evento sportivo "Carbon negative" in Italia

Per la prima volta in Italia un evento sportivo potrà fregiarsi della dicitura “Carbon negative”, cioè produrrà un effetto positivo sull’ambiente maggiore di quello generato per produrlo. Questo avverrà compensando la CO2 prodotta con la piantumazione di un congruo numero di alberi, e sarà ufficialmente certificato dalla società specializzata ZeroCO2. Ad ottenere questo risultato saranno i “CAMPIONATI REGIONALI PIEMONTESI DI SCI ALPINO”, che si terranno a PRATONEVOSO, in provincia di Cuneo dal 1 al 4 Marzo. A partecipare alla competizione saranno 400 atleti provenienti da tutto il Piemonte tra i 13 e i 16 anni. Nei 4 giorni di gare si sfideranno in Slalom, Slalom Gigante e in Super G per il titolo di Campione piemontese e per qualificarsi alle finali dei Campionati Italiani under 14 e under 16.