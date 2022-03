Hintermann e Cameron vincono la discesa di Kvitfjell, Paris è decimo

KVITFJELL (NORVEGIA) - Una 'poltrona per due' a Kvitfjell, in una 'pazza' discesa di Coppa del Mondo di Sci a causa del sole che ha progressivamente velocizzato il tracciato. Sulla pista norvegese hanno infatti vinto ex aequo in 1.44.42 lo svizzero Niels Hintermann (pettorale 17 e secondo successo in carriera) e lo sconosciuto 24enne canadese Alexander Cameron (mai un podio sinora), piombato a sorpresa sul gradino più alto con il proibitivo pettorale 39, praticamente un record. Miglior azzurro Guglielmo Bosca, nono in 1.45.10 con il pettorale 48, mentre Dominik Paris ha chiuso decimo (in 1.45.12), seguito da Nicolò Molteni (14esima posizione in 1.45.33 con il pettorale 54). Paris è apparso un po' scomposto in gara dopo che al via ha dovuto riagguantare il bastoncino sinistro che non aveva impugnato bene.