Campo Felice, domani al via i campionati regionali: apre lo slalom speciale

A Campo Felice è tutto pronto per ospitare degnamente un evento come i Campionati Regionali di sci alpino riservati a tutte le categorie. La manifestazione, organizzata dalla S.S. Lazio in collaborazione con il Comitato Regionale Lazio – Sardegna (CLS) della FISI, si svolgerà in questo fine settimana da sabato a lunedì prossimi. Si comincia domani con lo slalom speciale, poi il gigante domenica e lunedì chiusura con il supergigante riservato esclusivamente alle categorie Allievi e Ragazzi.

Le recenti nevicate (circa 30 cm) e la grande quantità di neve programmata “sparata” sulle piste garantiscono il regolare svolgimento della lunga kermesse regionale, grazie soprattutto al meticoloso lavoro del personale del comprensorio abruzzese che ha preparato nel migliore dei modi i tracciati. Ieri è arrivato anche l’OK del delegato tecnico della FISI Umberto Occhioni dopo un accurato sopralluogo delle piste.

Nel contesto dei Campionati, oltre ai titoli regionali sarà assegnato l’ambito Trofeo SMARTDEV alla società che nel corso della tre giorni di gare avrà totalizzato il maggior numero di punti secondo la classifica di Coppa del Mondo.

Al via tutti i migliori sciatori del Lazio a cominciare da Edoardo Lallini (SC Livata) primo sciatore romano a salire sul podio (bronzo) ai Campionati Italiani Children del 2021 allo Zoncolan e già vincitore di gare nazionali come Pinocchio sugli Sci e Uovo d’Oro. Molta attesa c’è anche per Valentino Caputi, il diciassettenne sciatore romano, che grazie al suo doppio passaporto (italo - brasiliano) è recentemente balzato alle cronache per la partecipazione, poi sfumata in extremis, alle Olimpiadi di Pechino. Il portacolori della S.S. Lazio, però non è al meglio della condizione a causa delle numerose gare disputate al ritorno dalla Cina: prima le gare FIS internazionali a Poiana Brasov in Romania e poi le gare “Cittadini” all’Abetone dei giorni scorsi. Gli ultimi dubbi sulla sua partecipazione ai Regionali saranno sciolti soltanto in extremis ha spiegato il Presidente del team biancazzurro Ernesto Gremese. «Siamo onorati ed orgogliosi di poter dare il nostro contributo ad un evento così importante. Grazie al Presidente del nostro Comitato Tropea che ha riposto nel nostro team tanta fiducia».