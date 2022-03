Paris trionfa in discesa a Kvitfjell: è il 21° successo in carriera

KVITFJELL (NORVEGIA) - Si tinge d'azzurro la pista di Kvitfjell e lo fa grazie a Dominik Paris, che ha vinto la seconda discesa di Coppa del Mondo in programma sulla pista norvegese. Per lui, a 32 anni, è il secondo successo stagionale dopo quello di Bormio a fine dicembre e il 21esimo in carriera (di cui 17 in libera), numeri che lo confermano miglior velocista azzurro di sempre e uno dei primi al mondo, quarto nella classifica dei migliori della storia guidata dal leggendario Franz Klammer con 25 vittorie. Secondo il norvegese 'padrone di casa' Aleksander Kilde che consolida il suo primato nella classifica di disciplina davanti allo svizzero Beat Feuz arrivato terzo 'ex aequo' con il connazionale Niels Hintermann, vincitore (sempre 'ex aequo') della discesa di venerdì. Per la coppa di discesa si deciderà tutto nell'ultima gara, il 16 marzo alle Finali di Courchevel. Per l'Italia più indietro nella classifica di questa discesa anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia, mentre fuori per una caduta senza danni gravi apparenti è finito Mattia Casse. A fine gara gran festa al traguardo per il campione norvegese Kjetil Jansrud che a 36 anni ha chiuso la carriera con 23 vittorie di coppa, un titolo mondiale ed uno olimpico. Domani a Kvitfijell tocca al superG.