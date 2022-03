Sci alpino, Cdm: Razzoli out nello slalom a Flachau, trionfa McGrath

FLACHAU - Il tiratissimo slalom speciale notturno di cdm di Flachau e' stato vinto dal norvegese Atle McGrath, primo successo in carriera a 21 anni di età'. Dietro di lui il francese Clement Noel in 1.52.80 e lo svizzero Daniel Yule in 1.53.15. Nessun azzurro in classifica per una delle più brutte gare stagionali degli italiani. Giuliano Razzoli, unico in gara nella seconda manche dopo il 25/o tempo ottenuto nella prima, è infatti uscito nella discesa decisiva per un errore sulla ultima grande gobba a ridosso del traguardo, un passaggio che ha creato difficoltà a tanti atleti. Per l'assegnazione della coppa del mondo bisognerà così aspettare l'ultimo slalom speciale di domenica 20 marzo a Meribel.