Sci, Shiffrin strepitosa: conquista la quarta Coppa del Mondo

COURCHEVEL - Ragnhild Mowinckel si è aggiudicata il SuperG di Courchevel, in Francia, teatro delle finali di Coppa del Mondo, ma i festeggiamenti sono tutti per la seconda classificata, l'americana Mikaela Shiffrin, che con questo risultato conquista la quarta coppa del Mondo di Sci. A due gare dalla fine, la campionessa statunitense è ormai irragiungibile per la rivale Petra Vlhova, che in questa manche non ha preso punti. Al terzo posto la svizzera Michelle Gisin.