Sci: gli atleti dello S.C. Czero6 sbancano il città di Roma

La splendida pista degli “Innamorati” ha celebrato il successo, il quarto consecutivo, dello S.C. CZERO6 nell’attesissimo Trofeo Città di Roma – GP BCC Roma giunto alla tredicesima edizione e valido per il Circuito Master Unipol Glass 2022. Il team romano di Fontenuova ha stravinto la classifica per società collezionando ben 7968 punti nel computo complessivo dei due slalom giganti previsti. Sui gradini più bassi del podio, ma staccatissimi, l’Aliski Racing (1888) e la SS Lazio Sci (1776). E’ stato un successo netto maturato grazie ad una squadra omogenea, compatta, che si è presentata al cancelletto di partenza decisa a confermarsi ai vertici delle graduatorie regionali. Un centinaio gli atleti arrivati da molte regioni italiane come Veneto, Campania, Umbria, Marche, Puglia, Trentino, oltre a Lazio e Abruzzo ovviamente. Cinque gli sciatori in grado di aggiudicarsi entrambe le gare disputate su un tracciato perfettamente preparato dal personale del comprensorio aquilano: Marianna Piacente (MM Crew Guarcino) tra i Giovani-Senior, la teramana Elena Motronola (SC CZERO6) nei Master D, il campano Sergio Amodio (ISKI 360), ed i marchigiani Matteo Corvatta (Master B) e Giuliano Geli (Master C) dello S.C. Senigallia. Un successo a testa per Giacomo Cataldi (Livata) e Luca Bertuccioli (SC EUR) tra i Giovani-Senior. Il Premio “Massimo Fasciani”, istituito per ricordare lo sfortunato sciatore romano prematuramente scomparso circa un anno fa, è stato consegnato, tra applausi e commozione, a Matteo Corvatta autore del miglior tempo assoluto fatto registrare nelle due gare: 1’45”39. Riuscitssimo il nuovo format della premiazione ideata e realizzata grazie al conubbio con La Pubblisport e Alibrandi Lavorazioni Carni di Fontenuova che he ha offerto primizie enogastronomiche ai partecipanti. Da sottolineare la perfetta macchina organizzativa targata CZERO6. “Tante testimonianze di apprezzamento di inorgogliscono – hanno sottolineato i componenti del direttivo del team organizzatore - è stata una bellissima festa di sport. Il nostro grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento e soprattutto all’amico Lucarelli dal quale abbiamo ereditato l’onore di continuare la tradizione di un evento davvero speciale”.