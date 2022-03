Sci, Goggia ammette: "Dopo l'incidente ho avuto paura"

MILANO - "Ho avuto paura, soprattutto nell'ultimo periodo dopo l'infortunio. Affrontare una disciplina del genere non essendo pronti fisicamente non è sempre facile, però solitamente quando sto bene non ci penso". Parole di Sofia Goggia, ospite questa mattina su Rtl 102.5 dove ha parlato della sua vittoria della terza coppa del mondo, delle sue esperienze in giro per il mondo e delle sue condizioni fisiche. "Credo che un po' di paura sana occorra averla, ti fa tenere su le antenne e ti tiene a un livello di attenzione molto alto. Quella patologica no, non va bene", ha spiegato l'azzurra. "Se ripenso alle Olimpiadi mi chiedo come è possibile che io sia riuscita a farlo e a buttarmi giù nelle mie condizioni che erano precarie, sono molto contenta", ha detto.