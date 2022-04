Coppa Italia Master, sulle piste trionfa lo SC CZero6

Continua il momento d’oro dello sci laziale. Nel giro di pochi giorni è arrivato prima l’eccellente exploit di Edoardo Lallini protagonista di uno splendido terzo posto nello slalom speciale della Categoria Allievi al Pinocchio sugli Sci, una delle cinque gare più importanti al mondo a livello giovanile. E poi il trionfo targato Lazio nelle finali di Coppa Italia Master disputate in Val D’Ultimo in Alto Adige. Sui due gradini più alti del podio sono saliti addirittura due team della nostra regione: lo SC CZERO6 che si è così aggiudicato la prestigiosa manifestazione con 6060 punti complessivi e l’Aliski Racing Team secondo con 4895 punti. Alle loro spalle alcuni tra gli sci club più blasonati dell’arco alpino come lo Sport Club Merano o lo SC 18 Cortina. A livello individuale di rilievo i risultati conquistati da Dario Spanu (Aliski) vincitore nella categoria A03, e i due argenti di Gianluca Di Cicco (CZERO6) tra i B05 e di Antonino Bartolomeo (Aliski) tra i C09. In campo femminile splendido terzo posto di Elena Matronola (CZERO6) tra le D02. «E non dimentichiamo i quarti posti di Francesco Dimitri (B4) e Giorgio Ferri (B6) che uniti al sesto posto di Jacopo Koch sono risultati determinanti ai fini del successo finale – hanno sottolineato i dirigenti dello S.C. CZERO6 - che dire? E’ stata una esemplare prova di squadra da parte di tutti i nostri atleti. Vincere la Coppa Italia rappresenta un successo importante sia per il nostro team che per il Comitato regionale». Comprensibilmente contento anche il Presidente del CLS Nicola Tropea: «La nostra attività Master si conferma ai vertici nazionali e non solo, siamo veramente orgogliosi di questi importanti risultati che danno lustro a tutto il nostro movimento sciistico. Complimenti agli atleti e ai loro team».