C'è ancora spazio per un allenamento del gruppo di Coppa del mondo sulle nevi di Livigno (So), che permettono cinque giorni in pista per alcuni componenti del gruppo della velocità maschile da martedì 19 a sabato 23 aprile con Pietro Zazzi, Nicolò Molteni, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Matteo Marsaglia ed Emanuele Buzzi. Assente giustificato Dominik Paris, che ha chiuso la stagione sugli sci.