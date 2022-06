Sci, Coppa Europa: l'Italia femminile si allena sullo Stelvio

Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha scelto il Passo dello Stelvio come sede per un raduno dei gruppi femminili di Coppa Europa velocità e discipline tecniche di sci alpino. Gli allenamenti si svolgeranno per una settimana a partire da domenica 12 fino a sabato 18 giugno. Faranno parte del nutrito gruppo di atlete convocate Asja Zenere, Vittoria Cappellini, Ilaria Ghisalberti, Monica Zanoner, Elena Dolmen, Alice Calaba, Heloise Edifizi, Elisa Schranzhofer, Annette Belfrond, Sophie Mathiou, Beatrice Sola, Emilia Mondinelli, Elisa Platino e Laura Steinmar. Le atlete saranno sotto la guida del pool di tecnici federali composto da Damiano Scolari, Henri Battilani, Roberto Boselli, Lorenzo Bronzing, Guglielmo Favre, Paolo Bianchetti, Marco Mina, Andrea Gabella, Angelo Weiss, Giuseppe Butelli, Federico Rauco, Martino Rizzi ed Emanuele Roux.