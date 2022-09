Sci, l'annuncio shock di Aksel Svindal: "Ho un cancro ai testicoli"

Una notizia shock ha sconvolto il mondo dello sci, ovvero l'annuncio di Aksel Lund Svindal che ha rivelato di avere un cancro ai testicoli. Il due volte vincitore della Coppa del Mondo ha deciso di annunciare la notizia tramite i suoi account social: "Le ultime settimane sono state diverse, ma posso dire settimane e non mesi grazie ad un grande aiuto medico, un po' di fortuna e una buona decisione. Sono molto grato al sistema sanitario pubblico in Norvegia: grazie, grazie!". Il campione scandinavo, ospite a Trento con Dominik Paris nell'ambito del Festival dello Sport, prosegue: "Ho sentito un cambiamento nel mio corpo, non ero sicuro di cosa fosse, o se fosse qualcosa effettivamente, ma ho deciso di farlo controllare. Sono andato da un medico, e sono stato rapidamente trasferito all'ospedale dove hanno confermato quanto si sospettava: cancro ai testicoli. Test, scansioni e interventi chirurgici sono avvenuti molto velocemente. E già dopo la prima settimana sapevo che la prognosi era molto buona. Tutto grazie alla prima decisione di andare dal dottore non appena sospettavo che qualcosa non andava".