Sci, combinata nordica: l'Italia si allena a Tarvisio

Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato le squadre A e B maschili e femminili di combinata nordica per l'allenamento in programma a Tarvisio (Ud) a partire dal 2 fino al 6 ottobre. Per i maschi presenti Raffaele Buzzi, Aaron Kostner, Domenico Mariotti, Alessandro Pittin, Samuel Costa e Iacopo Bortolas. La squadra femminile sarà composta da Veronica Gianmoena, Annika Sieff, Daniela Dejori, Greta Pinzani e Giada Delugan tra le donne. Gli atleti azzurri saranno assistiti dagli allenatori Ivan Lunardi, Andrea Morassi, Andrea Bezzi, Francesco Benetti ed Enrico Nizzi.