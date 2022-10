Odermatt domina il gigante di Soelden, disastro azzurro

SOELDEN (Austria) - Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Soelden, prima gara della stagione di Coppa del mondo, in Austria. Oro olimpico di specialità e detentore della coppa, lo sciatore svizzero si è imposto con il tempo di 2'04"72, conquistando la dodicesima gara in carriera. Sul podio lo sloveno Zan Kranjec, secondo a 76 centesimi dal vincitore, e il norvegese Heinrich Kristoffersen, terzo e staccato di 97 centesimi da Odermatt. Assai deludente la squadra italiana: solo Giovanni Borsotti ha messo il proprio nome in classifica, all'ultimo posto, il ventottesimo. Ventiduesimo dopo la prima manche, Borsotti ha commesso un grave errore che l'ha staccato di quasi 6 secondi dal vincitore. La prossima tappa di Coppa del mondo per gli uomini sarà il parallelo gigante del 15 novembre a Lech, sempre in Austria.