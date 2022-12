Sci, Coppa del Mondo: bufera a Beaver Creek, niente libera maschile

BEVER CREEK (Stati Uniti) - Una vera e propria tempesta di neve e vento ha costretto gli organizzatori ad annullare la prova di discesa libera di Coppa del Mondo maschile che era in programma oggi a Beaver Creek. Si spera in un miglioramento delle condizioni meteo, perché da calendario domani sarebbe in programma un'altra discesa e domenica un SuperG. Intanto, sempre relativamente alla stagione maschile, arrivano buone notizie dalla Val d'Isere. Il controllo della neve ha avuto esito positivo ed è quindi arrivato il via libera della Fis per il gigante e lo speciale fissati per il 10 e l'11 dicembre prossimi.