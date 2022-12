Sofia Goggia è tornata ed ha portato a casa la prima delle due discese libere di coppa del mondo previste a Lake Louise. L'atleta azzurra ha chiuso la prova in 1.47.81, davanti alla svizzera Corinne Suter e all''austriaca Cornelia Huette. Positiva anche la prova di Elena Curtoni, che ha chiuso all'ottavo posto, nonostante fosse scesa in pista durante una raffica di vento. Sofia Goccia festeggia il successo n.18 in coppa del mondo, il tredicesimo in discesa.