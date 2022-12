Il norvegese Braathen vince lo slalom in Val d'Isere

VAL D’ISERE - Il norvegese Lucas Braathen vince il primo slalom speciale della stagione . Con lui finiscono sul podio l’austriaco Manuel Feller e lo svizzero Loic Meillard. Un solo azzurro nei primi dieci in classifica, con Tobias Kastlunger - dopo il 26º posto nella prima manche - si esalta trovando il secondo miglior tempo in assoluto nella seconda; alla fine porta a casa un apprezzabile decimo posto .

Gli altri italiani

Delude le aspettative Alex Vinatzer - 11º dopo la prima discesa - che inforca e viene eliminato. Tommaso Sala chiude in diciassettesima posizione, Stefano Gross termina al 23º posto. Il prossimo appuntamento con lo slalom è per la notturna di Madonna di Campiglio in programma il prossimo 22 dicembre.