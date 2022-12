Sci, Coppa del Mondo: Holdener vince lo slalom a Sestriere

SESTRIERE - Nella Coppa del Mondo di sci femminile Wendy Holdener vince lo slalom di Sestriere con il tempo di 1'56"29. La svizzera finisce davanti a Mikaela Shiffrin, staccata di 47 centesimi (per lei podio numero 123 in carriera), e a Petra Vlhova, a 70 centesimi dalla leader. Holdener e Shiffrin condividono il primo posto nella classifica di disciplina con 325 punti, mentre terza è Vlhova con 230. Nella generale guida Shiffrin con 385, davanti a Holdener con 366 e a Vlhova con 340.

La gara delle italiane

Dopo una bella prima metà di gara, si ridimensiona nella seconda frazione la prestazione delle italiane. Lara Della Mea era riuscita a salire fino al nono posto, poi un errore sul ripido nella seconda l'ha fatta scendere sino alla 19esima posizione, mostrando comunque di essere cresciuta tecnicamente. Buon recupero per Vera Tschurtschethaler che risale al 20° posto dal 25° di metà gara, mettendo a segno il miglior risultato in carriera. Primi punti per Lucrezia Lorenzi, che termina 28esima, mentre è fuori Anita Gulli dopo il 22° posto di metà gara.