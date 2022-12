Elena Curtoni trionfa a St Moritz davanti alla Goggia: infortunio alla mano per la bergamasca

Infortunio alla mano per la Goggia

Ma la discesa di Saint Moritz vede protagoniste anche altre atlete italiane: Federica Brignone al traguardo è settima, Laura Pirovano chiude al decimo posto. Nel corso della discesa, Sofia Goggia ha sbattuto violentemente la mano sinistra contro il palo di una porta. Dopo il traguardo la sciatrice si è fatta subito controllare da un medico. L’azzurra è uscita dalla visita con la mano rigidamente fasciata per la forte contusione, successivamente è andata in ospedale per effettuare controlli radiografici.