Goggia, frattura alla mano: l'azzurra a Milano per ridurre l'infrazione

Goggia a Milano per sottoporsi a un intervento

Nel corso della discesa, l’azzurra ha sbattuto la mano sinistra in modo violento, e una volta arrivata al traguardo ha capito immediatamente l’entità dell’infortunio. “Mi sono rotta una mano” ha detto immediatamente ai medici del staff azzurro. La Goggia è andata immediatamente in ospedale dove le è stata riscontrata la frattura della mano sinistra. La campionessa olimpica è già partita per Milano dove sarà operata in giornata: l'obiettivo è quello di farla tornare in pista nel più breve tempo possibile.