Goggia fa l'impresa: trionfa a St Moritz con la mano fratturata

Curtoni ottava

È la ventesima vittoria in Coppa del Mondo (aggangiata Federica Brignone) per la bergamasca, che con il tempo di 1'28"85 ha preceduto di 43 centesimi la slovena Ilka Stuhec e di 52 centesimi la tedesca Kira Weidle. Ottava con un ritardo di 1"16 Elena Curtoni, che ieri si era imposta nella prima libera davanti alla Goggia, vice-campionessa olimpica di specialità.

Davanti c'è solo Shiffrin

''Quando prima della gara ho sciato in campo libero ed ho visto che potevo mettermi in posizione ad uovo - ha detto Sofia Goggia ai microfoni Rai - mi sono detta che oggi in pista non ci sarebbe stata altra ragazza più felice di me di gareggiare: se scio come so, posso farcela. Comunque è stata sicuramente più dura l'anno scorso recuperare per Pechino. Lì era una gamba qui una mano. Cosa vuoi che sia per una mano?''. Per l'azzurra - che ha gareggiato con un tutore alla mano destra fissata con cerotti al bastoncino - è la terza vittoria oltre ad un secondo posto su quattro discese sinora disputate: sempre più regina delle 'ragazze jet'. Con questa vittoria Sofia passa poi al secondo posto della classifica generale di coppa con 425 punti: davanti a lei solo l'americana Mikaela Shiffrin, oggi quarta, con 475.