Coppa del Mondo, Bassino terza nel gigante: a Semmering trionfa Shiffrin

SEMMERING (AUSTRIA) - Marta Bassino chiude al terzo posto lo slalom gigante di Semmering in Austria, gara valida per la Coppa del Mondo del sci. L'azzurra, che anche ieri aveva chiuso al terzo posto, ottiene per la quarta gara consecutiva un piazzamento sul podio. Al quarto posto si piazza Federica Brignone. La gara è stata vinta da Mikaela Shiffrin, che ottiene il bis dopo il successo di ieri. L'atleta statunitense, ha chiuso il tracciato con il tempo di 2'03"51, precedendo la svizzera Lara Gut, al comando dopo la prima manche, staccata di appena 0.10 centesimi. Perla Shiffrin è la vittoria numero 79 in carriera in Coppa, a -3 dal record assoluto di Lindsey Vonn.