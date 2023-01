Coppa del Mondo, discesa: miglior tempo per Cochran-Siegle. 9° l'azzurro Casse

KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel , in Austria , dove è ufficialmente cominciata l'83ª edizione dell'Hahnenkamm-Rennen. Miglior tempo per lo statuntense Ryan Cochran-Siegle sul tempo di 1'55"38: alle sue spalle Aleksander Aamodt Kilde , secondo a 13 centesimi dal primatista e il tedesco Romed Baumann , terzo, a soli 2 centesimi dal norvegese.

Nono tempo per Mattia Casse: il 32enne piemontese chiude a 1"23 da Cochran-Siegle, con il miglior crono nel primo settore di gara. Prova tranquilla per Dominik Paris, il quale ha chiuso all'11esimo posto. Una giornata utile agli azzurri per "assaggiare" la mitica Streif e avere qualche indicazione in più in vista della gara. Nei primi venti anche Florian Schieder, 18°, più staccati Christof Innerhofer (26°), Matteo Marsaglia (38°), Pietro Zazzi (49°), Guglielmo Bosca (57°) e Niccolò Molteni che ha chiuso la prova al 58° posto.