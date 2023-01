Biatlhon, Coppa del mondo femminile: Wierer vince gara sprint. Beffata Chevalier

BOLZANO - Nello splendido scenario di Anterselva si è disputata l'ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon prima della pausa per i Mondiali di Oberhof (Germania) dall’8 al 19 febbraio. L'azzurra Dorothea Wierer si è aggiudicata la prova sprint davanti alla francese Chloè Chevalier. L'atleta transalpina è crollata nel finale di gara chiudendo con 2"8 di ritardo dall'azzurra di Brunico che torna a vincere così sulla neve di casa dopo il trionfo mondiale del 2020. Terzo posto per la svedese Elvira Oeberg: per lei un tempo di +8"7.