Coppa del Mondo, Goggia salta il Super G di Cortina per infortunio

CORTINA D'AMPEZZO - Sofia Goggia alza bandiera bianca. L'atleta azzurra ha dato forfait al SuperG di Cortina d'Ampezzo. Dopo la caduta di ieri in discesa, ha accusato un leggero indolenzimento al ginocchio destro e, "d'intesa con i medici federali, si è deciso di non farla gareggiare a scopo precauzionale", ha dichiarato la Fisi. Il tutto in vista soprattutto in vista dei Mondiali che il 6 febbraio scatteranno sulle nevi in francesi.