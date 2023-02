Biathlon, Mondiali: i convocati dell'Italia per Oberhof

ROMA - Il presidente della Fisi Flavio Roda ha ufficializzato in data odierna la squadra azzurra che prenderà parte ai Mondiali di biathlon, in programma da mercoledì 8 a domenica 19 febbraio sulla pista tedesca di Oberhof. Si tratta di Didier Bionaz, Elia Zeni, Tommaso Giacomel e Patrick Braunhofer in campo maschile e Hannah Auchentaller, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Samuela Comola e Rebecca Passler in campo femminile.