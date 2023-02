Coppa del Mondo: Zenhaeusern vince lo slalom. Ottavo l'azzurro Vinatzer

CHAMONIX (FRANCIA) - Ramon Zenhausern vince l’ultima gara prima dei Mondiali , lo slalom sulla Verte di Chamonix , con il tempo finale di 1’42"94, davanti a un sorprendente AJ Ginnis: il greco-americano, risalito di 21 posizioni nella seconda frazione e piazzatosi a 1"02 dal vincitore. Sul podio anche Daniel Yule , a soli 4 centesimi da Ginnis. Da segnalare l’uscita di Clement Noel , al comando a metà gara, così come quella di Henrik Kristoffersen , che così lascia il pettorale di leader della disciplina a Lucas Braathen , fermo in ospedale a causa di un’operazione all’appendice.

Coppa del Mondo, Vinatzer chiude ottavo

Buon recupero degli azzurri nella seconda manche che vede Alex Vinatzer all’ottavo posto finale, in rimonta di 4 posizioni, nonostante abbia tagliato il traguardo cadendo, Tommaso Sala chiude all'11° posto, con 7 posizioni recuperate e Simon Maurberger 19°, a +7 rispetto alla prima manche. Non si erano qualificati per la seconda Stefano Gross, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. Braathen guida la classifica di specialità a 430 punti davanti a Yule, salito a 394 e a Kristoffersen, fermo a 389. Il migliore italiano in graduatoria è Sala, decimo a quota 167 punti. Posizioni invariate nella graduatoria generale che vede sempre al comando Odermatt con 1386 punti, davanti a Kilde a quota 1073 e a Kristoffersen a 779. Ora la Coppa del mondo per far spazio ai Campionati Mondiali di Meribel/Courchevel che avranno inizio lunedì 6 febbraio.