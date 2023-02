Sci, Coppa del Mondo: l'Italia vince la staffetta a Dobbiaco dopo 17 anni!

DOBBIACO - Impresa del quartetto azzurro composto da Dietmar Noeckler, Francesco De Fabiani, Simone Daprà e Federico Pellegrino, capace di vincere la staffetta maschile di Coppa del mondo di sci nordico, nell'atto finale della tappa di Dobbiaco. Il secondo posto è andato alla Svezia che in volata ha preceduto la Norvegia. Un successo storico, perché l'Italia non saliva sul gradino più alto del podio da 17 anni, in cui vinse in Val di Fiemme, con il team composto da Giorgio Di Centa, Valerio Checchi, Pietro Piller Cottrer e Cristian Zorzi. Il podio nel format, invece, mancava dal 2016 quando gli stessi Noeckler, De Fabiani e Pellegrino (insieme nell'occasione a Roland Clara), si piazzarono al terzo posto. Grande emozioni per gli atleti, con Pellegrino commosso al traguardo. E proprio il campione valdostano ha sferrato l'attacco decisivo sulla salita finale, svettando davanti a tutti in discesa, fino a varare la linea del traguardo in solitaria, tra gli applausi del pubblico dello stadio pusterese. Ora spazio ai Mondiali di Planica - dal 21 febbraio al 5 marzo -, con la Coppa del mondo che tornerà l'11-12 marzo con le 50 km maschili e femminili a Oslo.