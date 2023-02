Goggia sfreccia a Meribel: è la più veloce nella prima prova di discesa

MERIBEL (FRANCIA) - Frecce azzurre sulle nevi francesi di Meribel , dove due italiane sono state le più veloci nella prima prova cronometrata in vista della discesa iridata di sabato prossimo (11 febbraio). A far segnare il miglior tempo Sofia Goggia (1'30"54), seguita da Elena Curtoni (1'30"80) e dalla slovena Ilka Stuhec (1'30"98). Per l'Italia ci sono poi Federica Brignone 8ª in 1'31"36 e Marta Bassino 17ª in 1'32"01. Domani (mercoledì 8 febbraio è in programma un'altra prova.

Goggia incontentabile

"Il tempo non rispecchia le sensazioni - spiega intanto Sofia Goggia dopo la prova -, perché nella parte alta, piena di dossi sono stata un po' abbondante con qualche linea sbagliata. Anche a metà pista non benissimo". La campionessa bergamasca non è del tutto soddisfatta della sua prestazione. "È chiaro che è una pista da interpretare bene, deve esserci il giusto mix tra intensità e tattica. Per fortuna ci sono altre due prove prima della discesa di sabato, intermezzate dal superG. Sono tranquilla, avrò tanto da studiare e visualizzare in questi giorni, soprattutto tanti passaggi dalla discesa". Queste invece le impressioni di Elena Curtoni: "Oggi ho approcciato la prova con molta tranquillità, vista la giornata stancante di ieri, cercando di non usare troppa energia.Una prova solida, senza spingere, bene sugli appoggi, guardando un po' il terreno. L'obiettivo è riuscito bene. Nel supergigante dovrò essere molto concertata su quello che devo fare, cercherò di mettere in pista la mia migliore sciata e si vedrà al traguardo. Mi gioco tanto, ma bisognerà essere veloci".

Brignone contenta

Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, fresca di oro iridato nella combinata, ha chiuso ottava a 82 centesimi dalla compagna di squadra: "Sono contenta di aver fatto la prova di discesa, sono stata veloce e mi sono divertita su una pista bella e non banale. Ricca di movimenti: quando la fai un paio di volte diventa più semplice, ma non è affatto banale - spiega l'azzurra che ieri ha vinto l'oro nella combinata -. Nel superG spero di fare tutto quello che ho fatto in combinata, concentrarmi sulla mia performance, sulle cose che devo fare in pista lasciando tutto il resto fuori facendo solo quello che mi serve per la gara. Io posso controllare solo me stessa, non le mie avversarie, e per questo cercherò di fare il massimo". Infine Marta Bassino, che ha concluso con il 17° tempo: "Ho fatto questa prova per fare un giro sulla pista e conoscere bene il terreno, su cui ci sono tanti movimenti. Sono felice e contenta di aver fatto la prova. È bello disputare un Mondiale su di una pista così tecnica, con condizioni davvero perfette di neve. Una pista tosta da interpretare, ma da spingere dall'inizio alla fine".