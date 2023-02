Mondiali sci 2023, Bassino conquista l'oro nel SuperG femminile

L'altro oro italiano

L'oro conquistato dalla Bassino al mondiale si aggiunge a quello ottenuto nella combinata da Federica Brignone. L'azzurra infatti, ha dominato la prova realizzando con maestria alcuni slalom realizzando il secondo miglior tempo assoluto. La veterana Wendy Holdener è costretta a inseguire ed ha conquistato l'argento in in 1.59.09 lontana dall'oro dell'italiana che si afferma con 1.57.47, solo bronzo per l'austriaca Ricarda Haaser (1.59.73)