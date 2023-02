Sci, è morta Elena Fanchini: aveva solo 37 anni

Lutto nel mondo dello sci . Dopo una lunga battaglia contro un male incurabile, è scomparsa Elena Fanchini a soli 37 anni. L'ex azzurra, classe 1985, era stata medaglia d'argento al mondiale in discesa nel 2005 a Bormio e aveva collezionato due vittorie in Coppa del Mondo .

Fanchini "sorelle bandiera": una famiglia di sciatrici

Elena Fanchini era la sorella di Nadia e Sabrina, anche loro ex sciatrici azzurre. Nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005, a nemmeno 20 anni, conquistò una strepitosa medaglia d’argento alle spalle di Janica Kostelic. In carriera ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo conquistò due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015. Nadia l'aveva emulata nel 2013, conquistando l'argento ai Mondiali di Schladming e avevano dato insieme l'addio all'attività agonistica.

L'ultimo sorriso regalato da Sofia Goggia

Elena aveva sconfitto una prima volta il tumore, che l'aveva colpita nel 2017, costringendola a disertare i Giochi invernali di Pyeongchang 2018. Oggi si è invece dovuta arrendere all'aggressiva recidiva, che l'ha portata via. Per lei l'ultima dedica di Sofia Goggia, che dopo la vittoria nella discesa di Cortina a gennaio, aveva esultato con un commovente: "Eli è per te", cui la Fanchini aveva risposto: "Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso".

Elena Fanchini in campo per l'Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC