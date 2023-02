Raffaella Ghirarduzzi vince i titoli di slalom e combinata ai Campionati Italiani Master

Una impresa da incorniciare per lo sci laziale grazie allo straordinario exploit di Raffaella Ghirarduzzi ai Campionati Italiani Master disputati sulle nevi di Corno alle Scale. La sciatrice della S.S. Lazio Sci si è infatti aggiudicata i titoli italiani di slalom speciale e combinata, oltre all’argento nel gigante della categoria D5. L’aquilotta non è nuova a certe imprese considerando i due argenti, slalom e gigante, conquistati ai Mondiali Master di Cortina del 2021.



“L’argento nel gigante non mi aveva soddisfatta, sono arrivata giù stanca ma decisa a rifarmi tra i pali stretti su un tracciato ripido e adatto alle mie caratteristiche tecniche” aveva promesso “Raffa” che nello spettacolare stadio dello slalom del comprensorio emiliano è scesa carica e determinata mettendo in fila tutte le agguerrite pretendenti al tricolore a cominciare dalla trentina Marchesoni. Romana, personaggio eccentrico la Ghirarduzzi che ama la velocità, l’adrenalina, ha trasformato col tempo la sua passione motociclistica in quella per lo sci. Passione, divertimento e professionalità è il suo trinomio di battaglia. Maestra, allenatrice ed istruttrice nazionale di sci, ma con alle spalle un ricco palmares anche nel motociclismo. Ha vinto la categoria esordienti 600 stock femminile e si è aggiudicata il titolo di campionessa regionale velocità, entrando nel circuito delle competizioni nazionali ed internazionali e dal 2008 è diventata Tecnico federale della Federmoto. E’altresì pilota e istruttore di guida sicura su strada e in pista fino ai corsi di pilotaggio per aspiranti piloti.