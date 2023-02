Mondiali, Odermatt vince l'oro in discesa. Settimo l'azzurro Schieder

Odermatt, che emozione: "Ho le lacrime agli occhi"

Per il fenomeno elvetico si tratta della prima medaglia iridata in carriera, ma anche il primo trionfo in discesa a livello assoluto. Un'emozione esternata ai microfoni delle tv svizzere: "Non ho mai provato emozioni come adesso e non ho mai avuto le lacrime agli occhi prima di un'intervista. Non ho mai provato tanto nervosismo al traguardo come adesso, tremo ancora".