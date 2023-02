CRANS MONTANA (SVIZZERA) - Ancora una giornata sfortunata per Sofia Goggia a Crans Montana: la fuoriclasse bergamasca è infatti scivolata in curva a sinistra nel corso della prova di discesa della Coppa del Mondo femminile, la cui gara è in programma nella giornata di domani. La Fisi rende noto che l'atleta azzurra ha concluso a velocita ridotta la sua corsa nelle reti, ma si e rialzata ed è scesa regolarmente al traguardo.