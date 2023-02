La discesa femminile di Coppa del Mondo a Crans Montana è stata cancellata. Dopo due ore di rinvii, gli organizzatori hanno preso questa decisione per via delle alte temperature. Il manto nevoso è infatti diventato sempre più scivoloso, con un alto rischio di cadute. Ci sarà un nuovo tentativo domenica, sempre dalle 11, per riproporre la discesa e, in quel caso, sarà cancellato il previsto SuperG.