Mondiali sci: Goggia trionfa davanti a Brignone. Doppietta magnifica con dedica a Maurizio Costanzo

CRANS MONTANA - Sofia Goggia trionfa nella discesa libera di Crans Montana, in Svizzera. L'azzurra ha chiuso davanti a Federica Brignone , staccata di 15 centesimi, portando a casa una fantastica doppietta per l'Italia. Sul gradino più basso del podio sale la francese Gauche. Per Goggia è la vittoria numero 22 in Coppa del Mondo, che la avvicina alla coppa di specialità.

Goggia, l'omaggio a Costanzo

Dopo il trionfo, Goggia ha voluto commentare la sua prestazione e omaggiare Maurizio Costanzo: "Sono stati due giorni abbastanza difficili per me, perché disputare un'unica prova e uscire alla quinta porta non è stato semplice. Poi con delle condizioni così particolari e mutevoli, noi che siamo partite tra le prime 15 eravamo un po' al buio. Sapevo che se c'era una ragazza che poteva insidiarmi era proprio Fede. Ma come avrebbe detto qualcuno scomparso recentemente ho fatto 'una discesa coi baffi'. Oggi avevo bisogno di fare la mia discesa con solidità e di confermare me stessa".