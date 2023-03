Mondiali, Fondo: Krueger vince la medaglia d'oro. Solo 23° l'azzurro Ventura

PLANICA (SLOVENIA) - È Simen Krueger il vincitore della 15 km a tecnica libera dei Mondiali di Planica, in Slovenia. Il norvegese vince la medaglia d'oro con il tempo di 32'17"4, davanti al compagno di squadra Harald Amundsen per 5"3. Terzo posto e bronzo per Hans Holund, che chiude a 24"6. Quarto è il 26enne Johannes Klaebo a soli 9 decimi dal bronzo.