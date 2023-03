Coppa del Mondo, Shiffrin nella storia: 87° trionfo in carriera, superato Stenmark!

AARE (SVEZIA) - Giornata indimenticabile per Mikaela Shiffrin: la statunitense realizza un nuovo incredibile record vincendo in 1.41.77 anche lo slalom speciale di Aare: è il 87° trionfo in carriera - uno in più dello svedese Ingemar Stenmark - che la trasforma nell'atleta piu' vincente nella storia della coppa del mondo di sci alpino. Secondo posto per la svizzera Wendy Holdener (1.42.69) e terza la svedese Anna Swenn Larsson (1.42.72).