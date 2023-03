I ricordi di Tomba: "Vi svelo i miei amori". E sull'addio di Totti...

Alberto Tomba sui suoi amori e su Totti

Alberto Tomba, oggi 56enne, ha svelato alcuni dettagli sulla sua vita amorosa: "Martina Colombari? Mica abbiamo litigato. Eravamo entrambi giovani: è stata una storia ed è finita. Succede. Una storia importante come Cristina prima, poi Martina, Janina che era Miss Finlandia. Tutte che finivano in “ina”. Be’, ne ho nascoste tante: una volta non c’era, come oggi, la privacy a tutelare. Resto single? Io resto... simple!”. Poi sul perché non ha convocato una conferenza stampa per annunciare il ritiro: "Sarebbe stato un evento triste. Un saluto alla Totti, con magone e lacrime? Assolutamente no. I pianti li ho fatti per i cavoli miei, ecco il mio carattere riservato”.